Стенд Чувашии – в десятке лучших площадок «России»

Поддержать республику на выставке-форуме в Москве может каждый

Увлекательные интерактивы, стендапы разработчиков программного обеспечения в виде научно-популярного скетча, виртуальные путешествия и многое другое ждет в первую новогоднюю неделю посетителей экспозиции Чувашии на выставке-форуме «Россия».

Одним из ярких событий обещает стать практикум по полевой поисковой работе, установлению судьбы родственника посетителя выставки – участника Великой Отечественной войны, рассказывают в Минобразования Чувашии. Кроме того, для гостей нашей площадки, где, напомним, сейчас презентует свой потенциал сфера образования Чувашии, подготовлены розыгрыши новогодних подарков и сертификаты.

Не случайно стенд Чувашии считают одним из самых популярных на выставке «Россия». В настоящий момент площадка республики уверенно входит в десятку лучших региональных экспозиций на ВДНХ, отмечают госпаблики региона. Как сообщает ИА Чувашинформ, опираясь на свежий рейтинг, опубликованный на официальном сайте выставки-форума, многие посетители 75-го павильона считают, что в нашем регионе большое внимание уделяют сохранению традиций. В этой номинации республика занимает 4-ю строчку. А в категории «Лучшая для детей» наша площадка занимает 6-е место. В группе «Лучший виртуальный тур» Чувашия пока удерживает 7-ю позицию.

Кстати, голосование за лучший региональный стенд на сайте Международной выставки-форума «Россия» проводится ежедневно, а рейтинг обновляется каждый понедельник. И останется ли Чувашия в ТОП-10, будет зависеть от количества набранных голосов. Поддержать республику может любой желающий, нужно лишь зарегистрироваться на сайте выставки и проголосовать за одну или несколько представленных номинаций.