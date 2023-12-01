Кроме знаменитых новогодних персонажей застрахован и Степан Тимофеевич — белоснежный кот, любимец Снегурочки, живущий в ее сказочной резиденции в Костроме. Полис «Зверье мое» для кота Степана и сертификаты страхования от несчастного случая сказочным героям вручила директор Ивановского и Костромского филиалов «Росгосстраха» Юлия Соколова.

По уже сложившейся традиции главный зимний волшебник Дед Мороз прибывает из Великого Устюга в Кострому, чтобы на родине Снегурочки зажечь праздничные огни на главной городской елке — в этом году ее установили в сквере у памятника Ивану Сусанину. Программа у сказочного персонажа насыщенная: до вечернего торжества он встретился с юными костромичами, а также участвовал в «Новогоднем калейдоскопе» в парке у филармонии. Как заботливая внучка, Снегурочка везде сопровождала Деда Мороза. А во время путешествия, сами понимаете, любые приключения могут быть, и не всегда безопасные. Поэтому в этом году «Росгосстрах» застраховал Деда Мороза и Снегурочку по полному пакету рисков, включая риск растаять под солнечными лучами бога плодородия Ярило — как это произошло в сказке А.Н. Островского «Снегурочка». Сумма страховой ответственности по каждому сказочному персонажу — один миллион рублей.

Застраховано и здоровье Степана Тимофеевича, или как его еще называют дети — кота Степана. Этот пушистый мурлыка живет в костромском тереме Снегурочки. Говорят, что белоснежный кот исполняет мечты тех, кто его погладит — при условии, конечно, что сам Степан это позволит. И еще важно, чтобы мечта была искренней и доброй. Полис «Зверье мое» поможет сотрудникам резиденции сохранить здоровье и хорошее самочувствие легендарного животного – с помощью онлайн-консультаций ведущих специалистов Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина. При необходимости страховая компания также компенсирует расходы на лечение в ветклинике. Кстати, программа «Зверье моё» действует больше года, а первым застрахованным по ней стал кот Бегемот из музея-театра Булгаковский дом.