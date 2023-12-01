Январские пенсии выплатят досрочно

Одни получили их уже вчера, а кто-то получит сегодня. Предновогодние выплаты касаются пенсионеров, которым деньги перечисляют на банковские карты.

Пораньше пенсия придет тем, кто обычно получает ее четвертого или седьмого числа. В январе это праздничные даты, поэтому сроки были перенесены на 28 и 29 декабря. С 11 января возобновится прежний график доставки. Досрочная выплата касается всех видов пенсии: страховые и социальные, накопительные, по старости, по инвалидности и прочие. Если вместе с пенсией приходят и другие выплаты Социального фонда, их тоже перечислят на счет автоматически. Пенсионерам не нужно никуда обращаться. Почтовые отделения работают по обычному графику. Клиенты «Почты России» получат пенсию за первый месяц нового года в привычные для себя даты. Почтальоны начнут доставку на дом с 3 января. С этого же времени можно будет подойти за выплатами в кассу почтового отделения. Доставка пенсий через почту продлится до 25 января. Уточнить информацию можно в банках и почтовых отделениях.