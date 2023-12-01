Первый резидент особой экономической зоны «Новочебоксарск» работает с опережением

Глава республики Олег Николаев провел рабочую встречу с заместителем генерального директора ООО «Звениговский» Наталией Казанковой. Предприятие стало первым резидентом особой экономической зоны «Новочебоксарск».

На встрече обсудили планы строительства производственного комплекса со сроком реализации проекта с ноября 2023 года по декабрь 2029 года. «Благодаря тому, что вы усиленно работаете, проект реализуется с опережением заявленных сроков. Уже более ста человек работают в одном из недавно открытых цехов производственного комплекса, это существенно выше планируемых к сегодняшнему дню 68 рабочих мест. В рамках резидентства вы перевыполнили заявленные цифры, что говорит о вас как о надежном партнере», — обратился Олег Николаев к руководству предприятия.

Наталия Казанкова, в свою очередь, сказала, что сейчас ведется застройка цеха полуфабрикатов, за счет него будет увеличено количество рабочих мест более чем на 200 человек. В настоящее время выпускается около 30 наименований продукции. В проект вложено более 1 млрд рублей. Завершение строительства планируется в сентябре 2024 года, выход на проектную мощность — в июне 2025 года.

Заявка «Звениговского» на заключение соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ «Новочебоксарск» была одобрена экспертным советом ОЭЗ, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.