Творческие пространства для новых идей

В книжном царстве можно научиться танцевать, освоить компьютер и побывать на вернисаже

Чебоксарская библиотека имени Леонида Агакова — одна из старейших в городе, но шагает в ногу со временем. Этот социально-информационный центр распахнул свои двери после модернизации в рамках национального проекта «Культура». Теперь здесь многофункциональное пространство, территория творчества, где будет интересно всем.

Книжные стеллажи, удобные мягкие диванчики, стильный дизайн помещений, столы с компьютерами, цифровое оборудование, ресепшн на входе. И, конечно же, новогодняя атрибутика. Благодаря грамотному зонированию библиотечные площади заработали более эффективно. Здесь появились городская гостиная, творческая лаборатория, зал коворкинга. Есть и территория «Х.Б.К.», чье название напоминает об истории этого учреждения. Библиотека была эвакуирована в Чебоксары в 1941 году вместе с хлопчатобумажным комбинатом из Вышнего Волочка Тверской области. В творческом контексте аббревиатура получила новый смысл — «Хочу быть культурным».

На площадке «Х.Б.К.» можно научиться танцевать бачату и хастл, освоить настольные игры, стать участником душевного музыкального «квартирника». Эта универсальная территория будет принимать выставки, вернисажи, арт-инсталляции, тематические мастер-классы. К примеру, Александр дает уроки по танцам. Он работает на заводе, а здесь собирает своих единомышленников по хобби. Вскоре должен появиться и центр для волонтеров, который объединит и школьников, и молодежь, и старшее поколение. Здесь организуют работу по самым разным социальным направлениям.

Творческая лаборатория предназначена для уроков по актерскому мастерству и сценической речи, театральных постановок, музыкальных и литературных вечеров. Найдется место для детской арт-мастерской «Мозаика культур», игрополиса «Народные забавы». Городская гостиная пустовать тоже не будет — правовые часы, занятия по финансовой грамотности, помощь молодым семьям в воспитании детей, содержательный досуг для возрастных посетителей. А в зале коворкинга продолжатся проекты «Равенство возможностей» для слабовидящих, желающих освоить компьютер (к слову, в новой библиотеке создана доступная среда), и «Азбука компьютерной грамотности» для пожилых.

На торжественной церемонии открытия с отлично организованным пространством ознакомились и высокие гости. «Я со школьных лет помню, какими были библиотеки. А сейчас это современный формат, новое, модернизированное, полностью переформатированное учреждение», — дал свою оценку первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков.

«Города развивают люди, их мысли и дела. А чтобы идеи появлялись, нужны творческие пространства», — отметила депутат Госдумы Алла Салаева. А временно исполняющий полномочия главы Чебоксар (на тот момент) Денис Спирин взглянул на перемены под углом муниципальной реформы: «Квартальные уполномоченные смогут здесь встречаться с населением».

Библиотека имени Л. Агакова, филиал № 17 МБУК «Объединение города Чебоксары», — шестая по счету, модернизированная в Чувашии в этом году. На капитальный ремонт фасада и помещений из республиканского бюджета было направлено 9,3 млн рублей, из муниципального — 22,8 млн рублей. На средства федерального бюджета (5 млн рублей) приобретены новые мебель, оборудование, книги. Теперь в фондах — около 6 тысяч экземпляров изданий.

А всего в республике с начала реализации нацпроекта «Культура» открылись 18 библиотек нового поколения. «На следующий год обновим библиотеки в городе Алатыре, в селе Напольное Порецкого района, — сообщила на торжественной церемонии министр культуры Чувашии Светлана Каликова. — Кроме того, Глава республики поставил задачу: в 2024-2025 годах модельные библиотеки должны появиться во всех муниципальных округах. На это в республиканском бюджете на следующий год предусмотрено 60 млн рублей. Таким образом, благодаря поддержке из федеральной и республиканской казны всего в 2024 году мы откроем уже 10 таких объектов».

В режиме видеоконференцсвязи Чувашия подключилась к общероссийскому мероприятию с участием заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой и федерального министра культуры Ольги Любимовой. Оно прошло на ВДНХ, на Международной выставке-форуме «Россия». Помимо нашего региона, в этот день открылись модельные библиотеки в Белгородской и Оренбургской областях. Прямое включение состоялось и с Луганской Народной Республикой, где заработал виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки.

«К концу 2024 года для посещения будут доступны 1229 обновленных и многофункциональных библиотек в 87 регионах, — привела статистику уже в масштабах страны Татьяна Голикова. — Мы видим, насколько растет к ним интерес».