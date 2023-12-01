Платформу «Сделано в Чувашии» запустят в республике для продвижения местных брендов

Распоряжение о соответствующей дорожной карте на 2024-2026 годы подписал Глава Чувашии Олег Николаев. Как сообщают в Минэкономразвития, ключевые задачи комплексного плана — сформировать спрос и новые рынки сбыта, стимулировать рост объема продаж товаров местных брендов в условиях введения специальных экономических мер в отношении России. Также преследуется цель удовлетворить потребности жителей

Чувашии в качественных товарах по доступным ценам, повысить конкурентоспособность товаров на внутреннем и внешнем рынках. В рамках дорожной карты создадут платформу местных производителей «Сделано в Чувашии», помогут предпринимателям найти партнеров на внешних рынках, организуют бизнес-миссии, окажут маркетинговые услуги. В итоге доля представленности местной продукции чувашских производителей в общем ассортименте к 2026 году должна достигнуть 68%.