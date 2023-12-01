В Чебоксарах и Новочебоксарске — новые главы

Решения принимались муниципальными депутатами по результатам конкурсов. Так, в столице Чувашской Республики абсолютное большинство голосов народных избранников было отдано Денису Спирину (32 — «за», 3 — «против»). Напомним, с декабря 2021 года Спирин занимал пост главы администрации города Чебоксары, с 7 ноября 2023-го был назначен временно исполняющим обязанности главы Чебоксар.

В «городе химиков» сошлись на кандидатуре Максима Семенова, который до этого работал заместителем главы городской администрации по экономике и финансам. Он также временно исполнял полномочия главы города Новочебоксарска. Таким образом, два крупнейших города региона перешли на так называемую «одноглавую» систему управления, что предусмотрено муниципальной реформой. Срок полномочий Дениса Спирина и Максима Семенова — пять лет.