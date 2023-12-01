Андрей Александров: поводов для гордости у нас много

Последняя неделя декабря — время, когда принято подводить итоги прошедшего года. Какими важными событиями запомнился 2023 год в Чувашском госуниверситете? Рассказывает ректор ЧувГУ Андрей Александров.

Инновации в образовании

1 сентября 2023 года начала работу Высшая инженерная школа — новый формат образования. Здесь студенты в проектной форме изучают все тонкости инженерной профессии — от исследователя до создателя. Из поступивших на технические специальности ребят мы отобрали 112 студентов, которые изучают предметы по-новому. Наряду с поточными лекциями выбирают нужные им на конкретном модуле предметы, вместо стандартных зачетов и экзаменов — разработку и защиту командных проектов, к основной квалификации они могут получить и вторую квалификацию по дополнительному профилю.

ЧувГУ запустил магистерскую программу двойного диплома с НИУ ВШЭ «Комплаенс и профилактика правовых рисков».

В текущем году университет открыл курсы по изучению чувашского языка и культуры на образовательной платформе Сбера Edutoria, которая создана с применением отечественных технологий и позволяет получать знания онлайн.

Новые лаборатории

При участии АО «ВНИИР-Прогресс» в университете открылась первая в Поволжье учебная лаборатория «Глобальные навигационные спутниковые системы». Студенты факультета радиоэлектроники и автоматики изучают дальномерные коды ГНСС ГЛОНАСС и GPS, видимость созвездия спутников, влияние условий приема на точность позиционирования, учатся декодировать и расшифровывать данные ГЛОНАСС и GPS.

Лаборатория технологий «Кейсистемс», созданная в рамках договора с Институтом системного программирования Российской академии наук, начала работать на факультете информатики и вычислительной техники. В ней готовят разработчиков программного обеспечения и специалистов в области информационной безопасности, владеющих, в том числе технологиями системного программирования и безопасной разработки.

На химико-фармацевтическом факультете открылась научно-исследовательская лаборатория по технологии создания композитных материалов и менеджмента качества, организованная АО «Строймаш» и ЧувГУ, созданы Центр технологий управления в электроэнергетике и Лаборатория управления режимами электроэнергетических систем с возобновляемыми источниками энергии.

Студенческая жизнь

ЧувГУ стал одним из 13 вузов страны, в которых готовят волонтеров Всемирного фестиваля молодежи, нам в Центре привлечения и подготовки волонтеров — 2024 выпала честь готовить представителей пяти регионов.

В декабре команда Чувашского госуниверситета одержала победу в полуфинале Международной студенческой олимпиады по хирургии им. Академика М.И. Перельмана, проходившей на базе нашего университета. Ребята-победители отправятся на финал в Москву.

В 2023 году университет одержал победу в федеральном конкурсе на проведение акселерационной программы «Стартап. Начало» «Платформы университетского технологического предпринимательства» государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». В декабре реализован второй сезон программы. Проект направлен на раскрытие предпринимательского потенциала молодежи, активными участниками стали 465 студентов вуза в составе 65 студенческих стартап-команд.

Международное сотрудничество

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова подписал соглашения о сотрудничестве с двумя институтами государства Мали, с университетами Намибии и Ирана на тему взаимодействия в научно-академической сфере.

Обновленные пространства

В 2023 году завершена реконструкция общежития № 3 с надстройкой дополнительного этажа. В нем уже живут 388 студентов технических факультетов, в том числе 38 студентов Высшей инженерной школы. Комнаты стали просторнее и светлее: на одного проживающего в комнате — не менее 7,5 квадратных метров. На этажах — жилые ячейки, по 1, 2 или 3 жилых комнаты с интернетом, душевая кабина, санузел, небольшая кухня с холодильником и плитой.

Начался капитальный ремонт зданий профилактория университета и учебных корпусов медицинского факультета. На факультете русской и чувашской филологии и журналистики для повышения интереса к истории, языку и культуре чувашского народа создан Этнокультурный центр «Наследие».

Поводов для гордости намного больше — студенческие победы, научные разработки, исследования, новые проекты и партнерства. Главное, при таком обширном выборе вузов к нам поступают замотивированные на учебу ребята, чтобы развиваться самим и двигать науку и технологии в регионе.