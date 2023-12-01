Молодые активисты со всей Чувашии учились депутатской работе

Разработать закон об экологическом образовании и просвещении жителей Чувашии. По примеру программы «Земский доктор» внедрить в республике и программу «Земский тренер». С такими законодательными инициативами выступили участники первого слета молодежных парламентов. Прошел он на базе физкультурно-оздоровительного центра «Белые камни» и собрал около ста молодых активистов со всех муниципалитетов Чувашии. Участники слета обсуждали насущные темы со старшими товарищами из Госсовета республики, учились правильно оформлять законодательные проекты. «Убежден, впереди молодых парламентариев ждет еще много интересной и полезной работы, а мы в свою очередь поддержим все их созидательные инициативы», — отметил председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов.