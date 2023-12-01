Налоговики проводят акцию «Новый год без долгов»

1 декабря истек срок уплаты имущественных налогов за предыдущий год. Большинство владельцев домов и квартир, автомобилей и земельных участков в срок и сполна исполнили свои налоговые обязательства. А у физических лиц, своевременно не осуществивших оплату, образовалась задолженность.

В декабре во всех регионах проводится акция «Новый год без долгов», цель которой дать возможность гражданам проверить и оплатить имеющуюся задолженность, сообщают в УФНС по Чувашии.

Получить информацию о наличии или отсутствии задолженности по налогам можно в налоговом органе по месту жительства или месту нахождения налогооблагаемого имущества, через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru и Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.