Налоговики проводят акцию «Новый год без долгов»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

1 декабря истек срок уплаты имущественных налогов за предыдущий год. Большинство владельцев домов и квартир, автомобилей и земельных участков в срок и сполна исполнили свои налоговые обязательства. А у физических лиц, своевременно не осуществивших оплату, образовалась задолженность.

В декабре во всех регионах проводится акция «Новый год без долгов», цель которой дать возможность гражданам проверить и оплатить имеющуюся задолженность, сообщают в УФНС по Чувашии.

Получить информацию о наличии или отсутствии задолженности по налогам можно в налоговом органе по месту жительства или месту нахождения налогооблагаемого имущества, через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru и Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.



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