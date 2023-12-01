Чувашия присоединилась к Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний»

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Руководитель Минкультуры Чувашии Светлана Каликова подарит пятилетней Оле говорящую ручку, а министр труда и социальной защиты Алена Елизарова 14-летнему Руслану — беспроводную колонку. Фото из телеграм-канала Алены Елизаровой,

Говорят, под Новый год, что ни пожелается…

Старт был дан Главой республики Олегом Николаевым в театре оперы и балета, где по такому случаю установили пушистое хвойное дерево, украшенное разноцветными шарами и пожеланиями детей к Новому году.

Руководитель региона стал Дедом Морозом для 15-летней Александры из Новочебоксарска. Школьница мечтает побывать на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

В торжественном открытии акции «Елка желаний» также приняла участие председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева. «Выполню желание трехлетнего Серафима, который мечтает о подарке-сюрпризе. Сама выберу его на основе предпочтений, интересов и хобби автора письма. Это ответственно и волнительно», — прокомментировала в своем телеграм-канале Наталья Алексеевна.

Министр культуры Чувашии Светлана Каликова сняла с елки шар пятилетней девочки Оли из Чебоксар. Малышка, как выяснилось, мечтает о говорящей ручке. «С удовольствием исполню ее желание», — пообещала Светлана Анатольевна.

В акции также принял участие министр физической культуры и спорта Василий Петров. Ему достался шар с пожеланием юного любителя спорта Михаила. Чебоксарец хочет получить в подарок хоккейную клюшку. «Обязательно исполню это новогоднее желание. Очень рад, что наше подрастающее поколение стремится вести активный образ жизни!» — сказал министр.

Врио руководителя Государственной службы по конкурентной политике и тарифам Алина Елисеева будет исполнять мечту о самокате девятилетнего Максима из столицы республики. «Максим, твоя мечта обязательно сбудется!» — заверила Алина Юрьевна.

«Меня зовут Артем, мне 12 лет. Учусь в музыкальной школе на хоровом отделении, фортепиано и занимаюсь вокалом. В этом году стал заниматься в шахматном клубе. Увлекаюсь историей и очень люблю математику», — рассказал про себя мальчик, для которого добрым волшебником станет министр образования Дмитрий Захаров. Артем выбрал желание-сюрприз.

СПРАВКА «СЧ»

Всероссийскую благотворительную акцию «Елка желаний» в преддверии новогодних праздников проводит Российское движение детей и молодежи «Движение Первых». Акция реализуется с 2018 года и объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела.

Опубликовано: 21 декабря 2023 г.


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