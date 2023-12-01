Отправить за решетку автоподстащиков помогли страховщики

Сфера страхового мошенничества всё еще остается привлекательной для криминала. Об этом свидетельствует статистика подразделения безопасности ПАО СК «Росгосстрах. За неполные 12 месяцев в правоохранительные органы направлено более 560 заявлений о преступлениях против компании, преимущественно по фактам страхового мошенничества ( в прошлом около 400).На основе обращений представителей «Росгосстраха» в 2023-м году было возбуждено и расследуется 280 уголовных дел ( годом ранее — 275).

В числе прорывных направлений в борьбе со страховым мошенничеством в компании отмечают уголовные дела и приговоры в отношении так называемых «серийных подставщиков» на перекрестках с круговым движением. Службам безопасности страховщиков потребовались годы, чтобы доказать наличие криминального умысла в действиях злоумышленников, регулярно провоцировавших аварии и десятки раз обращавшихся за страховым возмещением. В этом отношении текущий год стал переломным. Он начался с того, что в Москве был отправлен за решетку самый известный «автоподставщик на Bentley» Евгений Афанасьев, затем задержали группу мошенников из Барнаула, а потом в суд было передано дело их «коллег» из Владивостока, для которых подставные аварии стали семейным бизнесом.

Участники криминальных группировок, специализирующихся на провокации ДТП на круговом движении, довольно долго пользовались несовершенством законодательства и взыскивали со страховых компаний крупные суммы. В этом году правоохранительные органы нашли правовой подход к квалификации действий мошенников. Тем не менее, пока говорить о победе над страховыми аферистами не приходится — наряду с «классическими» схемами они используют новые, помимо имитации ДТП применяют и реальные столкновения под видеокамерами, чтобы доказать преступный умысел было сложнее. Осложняет борьбу и присутствие в составе таких группировок бывших или действующих сотрудников правоохранительных органов. Тем не менее, правоохранительным органам страны во взаимодействии со службой безопасности «Росгосстраха» удалось пресечь в этом году деятельность 21 ОПГ автомошенников с четким распределением ролей и жесткой дисциплиной.

Активно занимаются в «Росгосстрахе» и профилактикой рисков причинения материального ущерба. В этом году, по предварительным оценкам, удалось предотвратить ущерб компании более чем на миллиард рублей. В частности, более 182 млн рублей — это добровольные отказы заявителей после того, как сотрудники безопасности «Росгосстраха» уличили их в недобросовестности и разъяснили возможные последствия. Еще свыше 853 млн рублей — это рекомендованные отказы в выплате после тщательного изучения обстоятельств заявленных «страховых случаев». Кроме того, более 111 млн рублей поступило на счета компании в качестве возмещения ущерба по уголовным и выплатным делам.