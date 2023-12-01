Чувашия централизовала школьное питание

Без помощи потребкооперации здесь не обошлось
Об этом Глава Чувашии Олег Николаев рассказал «Известиям». Журналисты издания напомнили, что ключевая проблема школьного питания — отсутствие выделения в специализированную отрасль и сферу экономической деятельности. В Чувашии одними из первых поняли, что централизация закупок выровняет ситуацию и исключит контрафактные и некачественные продукты.
В этом и заключался эксперимент, который минимизировал в республике точки контроля и обеспечил качество продукции на всех этапах производства. Количество организаторов питания сократилось, себестоимость завтраков и обедов снизилась, а контроль качества и безопасность выросли.
В Чувашии, отмечают в «Известиях», разработаны программы производственного контроля на основе принципов ХАССП, а продукты и готовые блюда регулярно проверяются. За качеством и свежестью блюд следят бракеражная комиссия, родители и ученики-ревизоры.
Этот опыт уже пытаются перенять другие регионы. Например, в администрации Республики Калмыкия поддерживают чувашскую инициативу и планируют перейти на безопасную «доготовочную» систему, соответствующую требованиям СанПиН.
ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВ,
председатель Совета Чувашпотребсоюза:
«Чувашпотребсоюзу Главой Чувашии Олегом Николаевым была поставлена задача реализовать пилотный проект по организации школьного питания в двух муниципальных округах. Два основных условия — организация качественного, безопасного горячего питания школьников и использование продуктов местных производителей. Это потребовало кропотливой совместной работы с профильными министерствами, администрациями муниципальных округов и школ, родителями. Опыт оказался удачным, цели проекта достигнуты: школьники получают горячее питание в соответствии с нормативными требованиями, к проекту подключились местные сельхозпроизводители, фермеры, перерабатывающие предприятия, самозанятые граждане».