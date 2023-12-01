Чувашия централизовала школьное питание

Без помощи потребкооперации здесь не обошлось

Об этом Глава Чувашии Олег Николаев рассказал «Известиям». Журналисты издания напомнили, что ключевая проблема школьного питания — отсутствие выделения в специализированную отрасль и сферу экономической деятельности. В Чувашии одними из первых поняли, что централизация закупок выровняет ситуацию и исключит контрафактные и некачественные продукты.

В этом и заключался эксперимент, который минимизировал в республике точки контроля и обеспечил качество продукции на всех этапах производства. Количество организаторов питания сократилось, себестоимость завтраков и обедов снизилась, а контроль качества и безопасность выросли.

В Чувашии, отмечают в «Известиях», разработаны программы производственного контроля на основе принципов ХАССП, а продукты и готовые блюда регулярно проверяются. За качеством и свежестью блюд следят бракеражная комиссия, родители и ученики-ревизоры.

Этот опыт уже пытаются перенять другие регионы. Например, в администрации Республики Калмыкия поддерживают чувашскую инициативу и планируют перейти на безопасную «доготовочную» систему, соответствующую требованиям СанПиН.