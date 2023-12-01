Медработникам выделят средства на аренду жилья

Как сообщила в своем телеграм–канале депутат Госдумы от Чувашии Алла Салаева, соответствующий закон принят на финальном пленарном заседании этого года в парламенте страны.

«Впервые решен вопрос финансирования за счет средств фонда обязательного медицинского страхования, региональных медицинских фондов оплаты аренды жилья для врачей и медицинских работников, — подчеркнула Алла Салаева. — Тема важная, кадров не хватает, особенно в центральных районных больницах, на селе и в отдаленных населенных пунктах. Принятый закон— инструмент в помощь для главных врачей. Это еще одна возможность решения проблемы кадрового дефицита».

«У нас в республике программы поддержки имеют видимый эффект. По программе «Земский доктор» за пять неполных лет в учреждения здравоохранения республики удалось привлечь более 250 врачей и 130 фельдшеров, — отметил вице-премьер — министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов. — Бороться с кадровым дефицитом помогают и региональные меры социальной поддержки. В комплексе новые стимулы и действующие меры поддержки дополнят и усилят друг друга, что позволит привлечь еще больше квалифицированных специалистов в отрасль и улучшить качество и доступность медицинской помощи».