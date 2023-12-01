В селе Рындино Цивильского округа открылся новый ФАП

На прием и на прививку

Песнями, караваем и поздравлением от Деда Мороза и Снегурочки отметили в цивильском селе Рындино открытие нового ФАПа. Как сообщают в Минздраве республики, построен он в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Новый фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать более 700 человек, жителей самого Рындино и соседей деревни Новая. По словам главврача Цивильской больницы Анджелы Спиридоновой, приходить сюда люди будут не только чтобы подлечиться— в ФАПе можно пройти вакцинацию и диспансеризацию по месту жительства «Для сельчан открытие современного фельдшерско-акушерского пункта — хороший подарок, — отметил глава Цивильского муниципального округа Алексей Иванов. — Медперсонал ФАПа будет своевременно оказывать им качественную медицинскую помощь».

В новом пункте есть все необходимое оборудование и коммуникации, уточнила заведующая пунктом, медработник с 34–летним стажем Анна Тарасова. «В ФАПе предусмотрены смотровой и процедурный кабинеты, приемная и место для хранения лекарств, а также пандус для маломобильных жителей поселений. Есть выход в интернет. Все готово для оказания медицинской помощи», — сообщила она.

После торжественных речей и церемонии перерезания красной ленточки, в которой поучаствовали и юные жители села, почетных гостей пригласили в новый ФАП на экскурсию. Они осмотрели помещения, оценили удобство и уровень комфортности условий оказания медицинской помощи.

А на следующий день в Вурнарском муниципальном округе состоялось открытие сразу двух новых фельдшерско-акушерских пунктов в деревне Ослаба и селе Кукшум.

«Все здания построены с соблюдением современных санитарно-эпидемиологических требований. В них просторные и светлые помещения, будет уютно и комфортно всем, и работникам, и посетителям», — подчеркнул главный врач Вурнарской центральной районной больницы Сергей Илюткин.

«Мы очень рады новоселью, — сообщила заведующая ФАПом Светлана Федорова. — Плюсов не перечесть — новая оргтехника, современное медицинское оборудование — электрокардиограф, дефибриллятор… Будем работать с удовольствием».

Медицинскую помощь в комфортных условиях в двух новых ФАПах смогут получать более 900 человек — жители деревень Ослаба, Хумуши, Кивьялы, Хорн-Кукшум, Чалым–Кукшум и села Кукшум. А в ближайшее время в Вурнарском округе откроются еще два новых ФАПа, в деревнях Малдыкасы и Кожар–Яндоба. Построены они опережающими темпами, сообщают в Минздраве республики, и сейчас ожидают поставки нового оборудования и медицинской мебели.