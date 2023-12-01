Бриллиантовую свадьбу отметили супруги Клементьевы из деревни Янмурзино Красноармейского муниципального округа. А их младший сын с женой — жемчужную.

Драгоценные юбиляры принимали цветы и поздравления в Убеевском центре досуга. Для них звучали теплые слова, пели местные вокальные ансамбли, а народные умельцы подготовили выставку.

История любви Клементьевых-старших началась в 1962 году. Акулина Алексеевна приехала на работу в Янмурзино, окончив медицинское училище в Канаше. В то время Валерьян Клементьевич как раз вернулся из армии в родную деревню. Он сразу обратил внимание на симпатичную незнакомку, но подойти не решался. Помог случай: парень заболел, и молоденькая медсестра пришла по вызову на дом. А через год была свадьба.

Вот уже 60 лет Акулина Алексеевна и Валерьян Клементьевич вместе. Они вырастили троих детей, каждый из них получил высшее образование. Ирина и Владимир пошли по материнским стопам и продолжили медицинскую династию. Оба стоматологи. Сын Борис Валерьянович, отметивший с супругой Оксаной жемчужное 30-летие совместной жизни, трудится в газовой отрасли. «Важно жить и работать для семьи, — считают Клементьевы. — Есть и другие секреты семейного счастья — уважать, беречь и слышать вторую половину, где-то вовремя промолчать. И, конечно же, всегда пригодится чувство юмора».