Чувашии доверяют проведение крупных турниров

Лучшие шахматные умы уже успели облюбовать нашу республику — в 2022 году столица региона принимала суперфиналы мужского и женского чемпионатов России, а нынешним летом юные дарования сражались на этапе детского Кубка страны за вкусный и сладкий приз. И вот на днях пришли радостные новости — на будущий год Чувашия не только сохранила у себя «Шоколадный кубок», но и получила финал детского Кубка России по шахматам. В Чебоксарах, на базе школы № 65, состоялось совещание, посвященное вопросам организации масштабных соревнований.

В августе за первый «Шоколадный кубок» боролись более 400 юных интеллектуалов из 42 регионов России. Турнир проходил в четырех возрастных категориях: у мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, а также юношей и девушек до 15 лет. Помимо баталий на шахматной доске для участников состязаний и их родителей была организована насыщенная культурная программа, благодаря которой они увидели красоту нашей республики.

«Этап в Чувашии вошел в тройку регионов-лидеров по численности участников. Отмечая высокий уровень организации и проведения соревнований, Федерация шахмат России утвердила Чувашию местом проведения в следующем году этапа и финала Кубка России среди детей, — сообщил министр спорта Чувашии Василий Петров. — Соответствующее соглашение с Федерацией шахмат России по проведению соревнований мы планируем подписать в апреле будущего года на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ».

Также министр подчеркнул, что в республике поступательно растет популярность шахмат. По словам Василия Петрова, очень важным показателем является то, что более 80 школ республики участвуют в проекте «Шахматы в школу», а на базе школы № 65 в конце октября был создан ресурсный центр. И плоды его работы видны невооруженным глазом.

Перед совещанием почетные гости ознакомились с жизнью нового «шахматного королевства». Действительно, школьники очень любят интеллектуальную игру. В одной из лабораторий они изготавливают красивые шахматные фигурки на 3D-принтерах. Конечно, на базе ресурсного центра уже проводились образовательные конференции и школьные соревнования. Также одаренные ребята воплощают в жизнь проекты, которые помогают лучше освоить любимую игру. Например, один из учеников придумал специальный тренажер (компьютерную программу), развивающий мышление и улучшающий концентрацию внимания.

Один из постоянных посетителей ресурсного центра — ученик 4-го класса Семен Сарандаев. Мальчик тренируется, чтобы попробовать силы в первом для себя турнире. «В соревнованиях я пока не участвовал, но очень хочу. Я хожу в ресурсный центр каждую неделю по вторникам и четвергам. Мне очень нравится проводить время за шахматной доской, — рассказал Семен. — Для нас учитель организует внутренние турниры, посвящает в тонкости игры (как быстро ставить мат). Мы очень много играем друг с другом».