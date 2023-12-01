Лидеры не сбавляют оборотов

Республиканские дружины «LAVA» и «Моргауши» сыграли очередные встречи в родных стенах в рамках первой лиги чемпионата России по волейболу (зона ПФО). На сей раз без потери очков не обошлось, но игроки старались порадовать любителей спорта.

Столичная команда «LAVA» проводила встречи второго тура на паркете спорткомплекса Чувашского государственного аграрного университета, сообщили в Минспорта Чувашии. В первой встрече хозяева площадки переиграли коллектив «Динамо» из Набережных Челнов со счетом 3:1. На следующий день с аналогичным счетом чебоксарские волейболисты оказались сильнее команды «Центральный» (Казань). Таким образом, после двух туров «LAVA» сохраняет лидерство в группе «Б», набрав 12 очков.

В свою очередь, «Моргауши» боролись за очки на паркете спорткомплекса «Улап» в Чебоксарском муниципальном округе. Сначала республиканская дружина в рамках третьего тура одержала победу (3:0) над самарским «Динамо». Правда, в заключительной встрече в ожесточенной битве сельская команда со счетом 2:3 уступила лидеру группы «А» казанскому «FIX». В итоге «Моргауши» завершили групповой этап на втором месте в своем квартете.