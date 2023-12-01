Взгляд в будущее сквозь зеркало желаний

Красочные костюмы и оригинальное световое решение, любимые герои и захватывающий сюжет. Все это — премьера сказки «Снежная королева», которая состоится 21 декабря в Чувашском театре юного зрителя имени М. Сеспеля и станет новогодним подарком для детей и родителей.

С материалом сказки тюзовцы знакомы давно. Семь лет назад ее ставил Иосиф Дмитриев, по результатам республиканского конкурса «Узорчатый занавес» она была признана лучшим детским спектаклем года. И хотя сценическое оформление по-прежнему поручено главному художнику театра Ларисе Комиссаровой, публику ждет абсолютно новое прочтение истории Кая и Герды.

«Наша «Снежная королева» не возвращает во времена Ханса Кристиана Андерсена, она спроецирована на сегодняшний день. Возможно, это взгляд в будущее, — говорят приглашенные из Уфы режиссер Рамиза Мухаметшина, художник по костюмам Наталья Степанова и композитор Урал Идельбаев. — Например, в постановке фигурируют два зеркала — истины и желаний. Каждый зритель сам решает для себя, какое из них выбрать».

Кстати, с Рамизой Санировной наши актеры встретились не впервые. Кроме того, что в минувшем ноябре она была в жюри межрегионального фестиваля «СеспельФЕСТ», именно ее режиссер Борис Манджиев нередко берет в свою команду для создания пластического решения. Это неслучайно. Не один десяток лет Рамиза Мухаметшина прослужила в Государственном академическом ансамбле народного танца имени Ф. Гаскарова и знает, как посредством движения преобразить драматическое действо, наполнив его динамикой и ритмом. Яркие тому примеры — драмы «Куккук куççулĕ» (Кукушкины слезы) и «Шурçамка» (Шурсямга, молодой волк), где каждый герой наделен выразительным внешним рисунком.

Так будет и в «Снежной королеве», показы которой продлятся в ТЮЗе до 7 января. К слову, помимо просмотра спектакля зрителям предлагают посетить праздничную фотозону, резиденцию Деда Мороза и приобрести сумку-шопер со сладостями и игрушками.