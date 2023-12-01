Очередная партия гуманитарной помощи добралась до бойцов

На днях на передовую, а также в госпитали Луганской Народной Республики доставили очередную партию гуманитарного груза из Чувашии. С заботой собранные посылки порадовали бойцов, но особенно их растрогали новогодние подарки.

Отправку снова организовали отделения Союза женщин Чувашии и Фонд «Пӗрле». Общими усилиями удалось собрать многое, что сейчас необходимо военнослужащим. Раненым, поправляющим здоровье в госпиталях ЛНР, отвезли пеленки и простыни, подгузники, средства личной гигиены, нательное белье, кофе, чай и сладости, медицинские изделия и лекарства. Ребят, выполняющих боевые задачи, в том числе из Чувашского полка в Запорожской области, снабдили маскировочными сетями, сплетенными женщинами и серебряными волонтерами Аликовского, Шемуршинского, Чебоксарского муниципальных округов и Новочебоксарска, теплыми вещами и сладкими наборами.

Свой вклад в эту отправку гумгруза внесли многие — от школьников до бабушек и дедушек. Ребята из чебоксарских и новочебоксарских школ, например, написали военнослужащим письма со словами поддержки и нарисовали трогательные рисунки. Как всегда, не остались в стороне пенсионеры. «Дорогие наши дети, приезжайте с победой, мы вас очень ждем. Не болейте — вот для вас витамины, — обратились к бойцам чувашские пенсионеры. — Мы вас любим и молимся за вас. Пусть наша помощь и невелика, мы всей душой с вами. Чем можем, всегда поможем».

Бойцы такую поддержку чувствуют и не перестают благодарить земляков. Так, особые слова признательности воины выразили новочебоксарским пенсионерам из дома № 72 по улице Винокурова. Пожилые люди отправили на фронт восемь коробок с продуктами, носками и средствами личной гигиены. «Спасибо огромное и за маскировочные сети, которые позволят сохранить личный состав, жизнь и здоровье военнослужащих», — передал один из бойцов. А военнослужащий из полка «Ахмат», принимая часть гумгруза, поблагодарил Духовное управление мусульман Чувашии и мусульманский приход Чебоксар. Они собрали лекарства и продукты.

Кстати, по пути в зону СВО, как рассказали в Фонде «Пӗрле», гуманитарного груза прибавилось. В Батырево местные жители добавили в грузовики 30 коробок гостинцев: памперсы, белье, носки, духовные книги, продукты, в том числе халяльные колбасы.

«Мы всегда рады, что о нас помнят. Огромное спасибо. Россия — сила, победа будет за нами!» — заверили бойцы в ответном видео, которое передали через волонтеров. «Очень приятно, что чебоксарские и новочебоксарские школьники отправили нам письма. Особенно это важно сейчас, когда мы уходим на передовую. Такие посылки греют душу», — поделился военнослужащий с позывным «Глобус». Важны такие весточки из дома и для воина из Чебоксарского округа. Он поблагодарил Фонд «Пӗрле» и Союз женщин Чувашии за новогодние подарки и детские письма, заверив, что он, как и остальные ребята, вернется домой с победой.

Неутомимый помощник

В Фонде «Пӗрле» особо отмечают работу волонтера Алексея Воскобойникова из Чебоксар. Пенсионер на личные средства закупает пиломатериалы, топливные брикеты, автомасла и жидкости, стройматериалы и другое оборудование и отправляет их в чувашский полк через волонтерские группы, иногда лично сопровождая груз. И такую помощь мужчина оказывает постоянно.

«Обратился в Фонд «Пӗрле» с просьбой оказать финансовую помощь в доставке топливных брикетов в воинскую часть 1251. Спасибо, что откликнулись. Призываю жителей Чувашии подключиться к работе. Наше дело правое, победа будет за нами!» — призывает Алексей Воскобойников

Кстати

Около месяца назад Фонд «Пӗрле» и Союз женщин Чувашии доставили более трех тонн гуманитарного груза в Самарский госпиталь. Столько же 22 ноября прибыло из Чувашии в зону проведения спецоперации — в госпитали Луганска и Алчевска. Так, 20 тонн топливных брикетов безвозмездно предоставила Чувашскому полку фабрика дверей «Геона», а «АККОНД» — 15 бочек для воды.