Врачи из Чувашии спасли глаз студенту из Индии

Четверокурсник медицинского факультета Марийского государственного университета по имени Нарендра отмечал с друзьями Дивали. На его родине, в Индии, это праздник огней, символизирующий победу добра над злом. Молодой человек пренебрег правилами безопасности при запуске пиротехники, и фейерверк попал ему в глаз.

Как пишет газета «Марийская правда», за первой помощью студент обратился в Республиканскую офтальмологическую больницу Марий Эл. Там ему прописали капли и направили в Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Святослава Федорова. Спустя два дня Нарендра приехал в Чебоксары.

Состояние травмированного глаза оказалось крайне тяжелым: ожог век, проникающее ранение роговицы с повреждением роговицы, радужки и хрусталика, кровь в витреальной полости (гемофтальм). Специалисты провели полное обследование и выполнили комплексную операцию — первичную хирургическую обработку раны, факоэмульсификацию и витрэктомию, сообщают в Минздраве Чувашии.

«Из передней камеры мы убрали кровь, удалили остатки поврежденного хрусталика, сделали витрэктомию. С век удалили оставшиеся частицы фейерверка», — рассказал заведующий научно-образовательным отделом, кандидат медицинских наук, витреоретинальный хирург Иван Фролычев.

Теперь Нарендре предстоит длительная реабилитация, чтобы глаз мог «успокоиться» и снизился отек роговицы. Затем лечение продолжат.