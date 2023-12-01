В Чебоксарах наградили полицейского, спасшего девушку от необдуманного шага

О том, как у школьницы из Чебоксар нашелся «ангел-хранитель», удержавший ее на краю бездны, «СЧ» вкратце уже писала. Но эта история стоит того, чтобы рассказать о ней поподробнее…

«Девушка, я могу помочь, у вас все в порядке?» — с тревогой вглядывался оперуполномоченный уголовного розыска Сергей Ермаков в заплаканное лицо незнакомки. Та ответила, что все нормально, и после того, как из лифта в доме по улице Болгарстроя вышел еще один мужчина, нажала на кнопку шестнадцатого этажа.

Сотрудник отдела полиции № 3 Управления МВД России по г. Чебоксары направился было к квартире человека, которого собирался допросить по одному делу, но расстроенный вид девушки из лифта не давал ему покоя. Да еще этот шестнадцатый этаж… Сказала, что идет домой, а ни одна дверь наверху так и не хлопнула. Лейтенант полиции пулей влетел на самый верхний этаж, выбежал на общий балкон — девушка уже стояла на перилах с занесенной над пропастью ногой. Он успел схватить ее и, что есть силы, дернул в свою сторону. На балконный пол, где лежала сброшенная подростком куртка, упали вместе.

«Ты что?!» — крикнул Сергей дрожащей от холода и шока чебоксарке, помогая надеть куртку. Эти искренняя тревога и забота словно разбудили несчастную: плачущая 15-летняя школьница рассказала, что рассталась с молодым человеком, с которым встречалась около года. Пока спускались на лифте, она и сама поняла безрассудность своего поступка и искренне поблагодарила спасителя. К отделению полиции, куда оперативник привез старшеклассницу, уже спешили ее родители и медицинские специалисты.

Эта история не оставила равнодушными десятки тысяч человек в Чувашии и далеко за ее пределами. Тронула она и представителей Общественного совета при МВД по региону, которые решили наградить полицейского своим памятным знаком и билетами в театр. «Очень рады, что у нас в Чувашии есть такие офицеры, у вас удивительная интуиция!», — отметил председатель Общественного совета, профессор Чебоксарского кооперативного института Валерий Андреев.