Прыжок с балкона не состоялся

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Любовь, как известно, толкает на необдуманные поступки. Иногда даже трагические. И хорошо, когда рядом оказывается неравнодушный человек. Так, сотрудник чебоксарского уголовного розыска направился по служебному заданию в один из домов на улицу Болгарстроя. В лифте поднимался с заплаканной девушкой, которой надо было на 16-й этаж.

У полицейского сработало внутреннее чутье. Он решил отложить опрос жильца дома и отправился вслед за «соседкой» по лифту. На общем балконе лейтенант полиции увидел на полу куртку, а сама девушка уже стояла на перилах. Полицейский успел удержать школьницу от опрометчивого шага.

Успокоившись, молодая особа пояснила свой порыв расставанием с парнем, с которым встречалась около года, и поблагодарила полицейского за помощь.

Опубликовано: 22 ноября 2023 г.


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