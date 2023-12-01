МИХАИЛ МИШУСТИН,

Председатель Правительства России:

«Ряд регионов получит дополнительное финансирование на внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Подписано распоряжение о перераспределении на эти цели более 285 миллионов рублей. Средства будут направлены семи регионам, которые заявили о своей потребности в допфинансировании. Это Чувашия, Чечня, Дагестан, Архангельская, Рязанская, Тверская и Тульская области. Работа по внедрению ИТС ведется в городских агломерациях с населением свыше 300 тысяч человек. Программа стала логичным дополнением к комплексному развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. В рамках этой программы с помощью федерального финансирования в регионах устанавливают информационно-навигационные системы, помогающие пассажирам отслеживать нужный транспорт, умные светофоры с детекторами для анализа интенсивности трафика… Всего в 2023 году на внедрение ИТС в регионах в федеральном бюджете предусмотрено более 5 миллиардов рублей».