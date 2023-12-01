На селе востребованы медики и проекты инициативного бюджетирования

Новые подходы к решению проблем

Более четверти населения Приволжского федерального округа проживает в сельской местности. Низкая плотность, немалая удаленность сел друг от друга, слабая транспортная доступность в ряде регионов — все это сказывается на качестве медицинского обслуживания. Вопросы нормативно-правового регулирования охраны здоровья сельского населения, а также практику развития инициативного бюджетирования обсудили на состоявшемся в Чебоксарах 70-м заседании Ассоциации законодательных органов власти субъектов ПФО.

Сохранение жизни и здоровья людей, повышение качества медицинской помощи — важнейшие социально значимые задачи всех уровней власти, сказал полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров. В последние годы в этой сфере сделано много, однако ситуация в здравоохранении остается в числе наиболее актуальных проблем, особенно на селе. По данным социологов, эта тема является одной из острых по числу обращений граждан. В минувшем октябре они составили более 40% из общего числа.

Необходимо активно вовлекать людей в решение локальных социально значимых вопросов, и одна из форм такой работы — инициативное бюджетирование, напомнил полпред. Как известно, Президент поручил включить в региональные и муниципальные программы меры по реализации инициативных проектов. Это эффективный инструмент благоустройства и развития общественных пространств на селе. И такие практики наработаны во всех регионах округа. В Чувашии успешно действует стратегия обеспечения высококвалифицированной медицинской помощью с применением трехуровневой системы здравоохранения, сказал Глава республики Олег Николаев, приветствуя участников заседания. Только в нынешнем году будет построено и отремонтировано 56 объектов первичного звена, в том числе 19 ФАПов за счет ускоренной реализации программы 2024 года. Республика входит в число лидеров по цифровизации системы здравоохранения.

Сегодня каждый ФАП имеет возможность через интернет связаться с любой централизованной больницей высокотехнологичного звена или межрайонного уровня, чтобы оказать услуги благодаря телемедицине. Начинают активно использоваться и сервисы искусственного интеллекта.

Затронул Глава Чувашии и тему инициативного бюджетирования. За последние семь лет на эти проекты в регионе направлено 4,7 млрд рублей, а количество реализуемых проектов выросло более чем в 10 раз. Строятся и ремонтируются дороги, объекты ЖКХ, места массового отдыха. «Количество проектов, их кратный рост из года в год, говорит о том, что в целом сам подход очень интересен жителям. В эти дни мы утверждаем целевую программу по государственной молодежной политике, там аналогичные подходы поддержки уже заложены. Важно поддерживать инициативу и повышать доверие к такой форме взаимоотношений государства и населения», — сказал Олег Николаев.

ЕВГЕНИЙ ЛЮЛИН,

координатор Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области: «Мы посмотрели своими глазами, как реализуется программа развития фельдшерско-акушерских пунктов в Чувашии. Здесь нужно сказать слова благодарности руководству республики, потому что темпы их строительства и обеспеченность ФАПами населенных пунктов, где свыше ста проживающих, заслуживают большого уважения. В нашем регионе нет таких показателей, будем перенимать опыт. Каким образом используются ФАПы для обеспечения лекарственными препаратами — это тоже опыт, который мы посмотрели, обсудили».

Уровень здоровья сельчан, к сожалению, ниже, чем горожан, констатировал председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов. А значит, для села требуются более эффективные механизмы оказания медпомощи в части оплаты труда медиков и кадрового обеспечения в целом.

За последние четыре года в ПФО открыто и построено более 2,5 тыс. медицинских учреждений (ФАПов, врачебных амбулаторий, поликлиник и районных больниц), приобретено 25 тыс. единиц медицинского оборудования, 3,5 тыс. единиц автотранспорта. Расширена сеть выездных бригад. Для сел и деревень с численностью жителей менее ста человек развернуто 3,5 тыс. домохозяйств-добровольцев для оказания первой медпомощи. По мнению спикера, настала пора законодательно предусмотреть для них меры стимулирования. Следует также масштабировать практику Оренбургской области по внедрению должности помощника фельдшера.

Другой важный аспект — цифровизация отрасли здравоохранения. В семи регионах, в том числе в Чувашии, достигнут стопроцентный доступ к сети интернет лечебных учреждений.

Говоря о кадровой проблеме, Леонид Черкесов подчеркнул, что «дефицит специалистов, особенно узких направлений, является самым серьезным вызовом в сельском здравоохранении». Уровень укомплектованности сельскими врачами в ПФО составляет немногим более 80%, средним персоналом — 88%. Кадры начинаются с их подготовки. Леонид Черкесов поддержал предложение Президента вернуться к базовой подготовке специалистов высшего образования, взяв из советской системы все лучшее. На днях в Чувашии в Совете Федерации глава республиканского парламента поднял вопрос о возвращении в образовательные медицинские программы важного этапа — субординатуры. И эта инициатива была поддержана. А еще спикер высказался за то, что пора изменить утвердившийся статус медицинских услуг на прежний — медицинскую помощь.

С докладом о практиках развития инициативного бюджетирования в регионах ПФО выступил председатель Саратовской областной Думы Михаил Исаев. Спикеры ряда других региональных парламентов также поделились своим мнением и рассказали об опыте реализации пилотных проектов.

Инициативы, озвученные на заседании Ассоциации, будут направлены в Госдуму и Правительство России. В частности, это предложения по обеспечению жильем медицинских работников, граждан — лекарствами для лечения жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких заболеваний, а также об увеличении квоты на целевое обучение по дефицитным специальностям и размеров единовременной компенсационной выплаты участникам программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».