9 декабря в Чувашии, как и во всей России, отмечали День героев Отечества

Во всех городах и округах вспомнили о тех, кто сражался с врагом в давние годы и сейчас: в этот день прошли встречи с семьями защитников, благотворительные концерты «Своих не бросаем», в школах появились новые «Парты Героя», а к памятникам погибшим воинам легли букеты цветов. Возлагали цветы и в Чебоксарах, в Мемориальном комплексе «Победа».

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы республики, в церемонии участвовали и.о. председателя правительства республики Михаил Ноздряков, руководитель Администрации Главы Чувашии Вячеслав Борисов, вице-премьеры республиканского правительства, сенатор РФ Николай Владимиров, председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, военный комиссар Чувашии Бахтиер Холиков, ветераны, члены общественных организаций и рядовые граждане. Цветы они возложили к Вечному огню у монумента Воинской Славы, к закладному камню на месте будущего памятника Героям специальной военной операции, а также к памятникам воинам, погибшим в ходе боевых действий в Афганистане и в локальных конфликтах на Северном Кавказе

«Этот праздник, неразрывно связанный с тысячелетней историей Великой России, олицетворяет патриотизм, силу духа, стойкость и отвагу российского воина, — отметил в поздравлении с Днем героев Отечества Глава Чувашии Олег Николаев. — Во все времена народ гордился бесстрашными защитниками Родины, благодаря которым наша страна прошла через самые тяжелые испытания и укрепила свою независимость. Среди героев Отечества немало и наших земляков, уроженцев Чувашии. Мы не устаем говорить слова благодарности и признательности ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, тем, кто сегодня выполняет задачи специальной военной операции, склоняем головы, скорбим о тех, чьи жизни унесла война, кто остался на полях сражений. Сегодня наши бойцы доблестно защищают Россию от нацизма, как когда-то это делали наши деды и прадеды. Мы каждый день узнаем о примерах мужества, взаимовыручки и стойкости. Мы твердо знаем, что наши защитники на передовых рубежах справятся со всеми возложенными на них задачами и добьются Победы!»