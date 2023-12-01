«Росгосстрах», «Суточно.ру» и «Домклик» рассказали о спросе на аренду домов и страховых случаях во время новогодних праздников

В преддверии новогодних праздников эксперты «Росгосстраха», сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» и сервиса недвижимости «Домклик» рассказали, в каких регионах наблюдается наибольший спрос на аренду домов, а также каких страховых случаев стоит ожидать владельцам, которые оставили свои квартиры на время отдыха за городом.

По данным аналитиков «Суточно.ру» и «Домклик», лидером по числу бронирований домов на новогодние праздники стала Московская область. На втором месте — Ленинградская область, замыкает тройку Карачаево-Черкесия. Также в топ-10 регионов вошли Карелия, Владимирская область, Краснодарский край, Кемеровская область, Ярославская область, Ставропольский край и Адыгея.

«Огромным спросом на новогодние каникулы пользуются горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии, например, такие как Домбай и Архыз. Поэтому регион вошёл в тройку самых популярных направлений», — рассказывает Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

По данным «Суточно.ру», дороже всего аренда домов на праздники стоит в Московской области — 22 823 рубля за сутки. В Кемеровской области средняя ставка составляет 22 498 рублей за сутки, во Владимирской области — 18 048 рублей, в Ярославской области — 17 459 рублей, в Краснодарском крае — 16 147 рублей, в Карачаево-Черкесии — 15 306 рублей, в Ленинградской области — 15 107 рублей, в Карелии — 14 000 рублей, в Адыгее — 13 085 рублей. Самая низкая на популярных направлениях стоимость аренды в Ставропольском крае — в среднем 6 980 рублей за сутки.

«В целом спрос на дома на праздники в этом году очень высокий. Прогнозируем, что он будет выше прошлогоднего на 40-50%», – говорит Юрий Кузнецов.

В свою очередь, «Росгосстрах» проанализировал страховые случаи с домами и квартирами россиян, которые произошли с 1 по 10 января 2023 года, чтобы предупредить о наиболее актуальных рисках в предстоящие праздники. Относительно двух последних лет количество страховых случаев увеличилось на 27%.

Чаще всего по страховым случаям обращались владельцы недвижимости в Московской, Вологодской и Нижегородской областях. Также в топ попали Республики Татарстан и Башкортостан, Костромская область, Чувашия и Ульяновская область.

37% страховых случаев с недвижимостью в новогодние праздники 2023 года приходилось на пожары. 30% заявлений было подано из-за повреждения жидкостью, а 15% — в связи с противоправными действиями третьих лиц (в том числе кражами).

«Как показывает статистика, большое количество страховых случаев с недвижимостью приходится на праздничный период, когда жители нашей страны уезжают за город отмечать Новый год и оставляют собственное жилье без присмотра. В 2023 году мы отмечали рост заливов и противоправных действий третьих лиц в новогодние праздники, особенно по сравнению с новогодними каникулами 2021 года, когда из-за пандемии россияне почти никуда не ездили», — говорит начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова.