Филиал Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» в период холодов перешел на усиленный режим работы

Филиал Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс» усиливает контроль за работой энергооборудования и тепловых сетей в Чебоксарах, Новочебоксарске и Йошкар-Оле в условиях морозной погоды. Энергетики проводят комплекс мероприятий для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей. Температура теплоносителя, отпускаемого с ТЭЦ, нагревается в соответствии с температурным графиком.

Ремонтные бригады и специальная техника приведены в состояние повышенной готовности, усилена пожарная безопасность зданий и сооружений ТЭЦ. Подготовлено резервное оборудование и материалы, которые могут быть задействованы для неотложных восстановительных работ на энергообъектах и теплосетях. В круглосуточном режиме ведется дежурство технического руководства и оперативно-ремонтного персонала энергокомпании.

Энергетики напоминают, что оборудование работает в полную мощность, поэтому крайне актуальными становится правила поведения вблизи теплосетей и тепловых камер:

не приближаться к местам парения и выхода воды;

не пытаться пройти или проехать через участки парения;

не парковать автомобили на тепловых камерах.

Также необходимо осторожно пользоваться горячей водой. Желательно ограждать детей от использования системы горячего водоснабжения без присмотра взрослых.

Проверить корректность работы автоматики тепловых пунктов и узлов смешения многоквартирных домов или произвести необходимые переключения на оборудовании тепловых пунктов должны обслуживающие организации – УК и ТСЖ. Это важно для того, чтобы в краны жильцов не поступила горячая вода излишней температуры.