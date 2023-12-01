В Минтрансе Чувашии разъяснили, кто отвечает за содержание республиканских дорог

После обильного снегопада в ночь с 4 на 5 декабря жители Чувашии стали активно писать в социальных сетях, что по дорогам и тротуарам во дворах ни проехать, ни пройти. Активнее остальных, по данным ЦУР Чувашии, на это указывали жители Чебоксар, Новочебоксарска, Алатыря, Ядринского и Чебоксарского округов.

Так, алатырцы в одном из пабликов упрекнули дворников и дорожную службу в нерасторопности. Мол, на расчистку улиц города после снегопада можно выходить и раньше, а не с утра. Ядринцы соседей поддержали и в госпаблике местной администрации указали на те участки, где неплохо было бы пройтись уборочной технике. Власти пояснили: в первую очередь спецтехника проходит по главным магистралям и прилегающим к ним тротуарам, а затем снег счищают и с второстепенных дорог.

Вслед за этим в госпаблике Минтранса Чувашии подробно разъяснили, какая из организаций в регионе отвечает за уборку той или иной дороги и территории зимой. Местные транспортные артерии находятся в ведении муниципалитетов. А вот за состоянием межмуниципальных участков следит КУ «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики». Содержанием в Чувашии федеральных трасс занимается ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Стоит отметить, нередко в соцсетях появляются и комментарии на тему нечищеной наледи и снега на трассах. По информации ЦУР Чувашии, за прошлую неделю было зафиксировано 148 таких инцидентов.

В госпаблике Минтранса Чувашии также подробно разъяснили, куда в первую очередь следует звонить и писать, если у водителей и пассажиров возникают вопросы по поводу расчистки трасс или несвоевременной их обработке антигололедными реагентами.

Кстати, тему зимнего содержания автодорог представители регионального Минтранса обсудят и в прямом эфире. Он пройдет 7 декабря в госпаблике «Чувашская Республика». Начало – в 16.30. Если вы не знаете, куда обращаться с жалобой на мешающую обзору снежную насыпь на обочине или наледь возле дома, хотите подробнее узнать о нормативах уборки снега, задавайте свои вопросы прямо под постом прямой трансляции.