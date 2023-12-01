В новой школе — работа над ошибками

Доктора и учителя выбирают работу на селе, а спортсмены с Донбасса снова приедут в Чувашию

«Не могу не отреагировать на ситуацию, возникшую в мариинско-посадской школе. Расследование причин выявленных нарушений пожарной безопасности в организации уже ведется». С этой острой темы Глава республики Олег Николаев начал еженедельное правительственное совещание.

ПОРУЧЕНИЕ.

Расследование провести в кратчайшие сроки с тем, чтобы действия всех должностных лиц, причастных к чп, получили соответствующую оценку.

Денежные средства на должное обеспечение пожарной безопасности объекта были выделены еще в середине текущего года, напомнил Глава. Затем все имеющиеся проблемы были обозначены, скорректирован необходимый план действий. И совершенно непонятно, почему до сих пор эти вопросы не сняты.

Напомним, из-за нарушений пожарной безопасности, которые были выявлены МЧС и прокуратурой, прекращены занятия в школе в микрорайоне Коновалово Мариинского Посада, которая была открыта в сентябре нынешнего года. До 8 декабря обучение школьников организовано в дистанционном формате.

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Минздраву и Минобразования при поддержке Минстроя республики стоит подумать о разработке долгосрочной программы взаимодействия в реализации программ «Земский доктор» и «Земский учитель».

Федеральная программа «Земский доктор» стартовала в 2012 году, а в 2018-м вступила в действие программа «Земский фельдшер», напомнил вице-премьер — министр здравоохранения республики Владимир Степанов. Документы предусматривают меры стимулирования переезда специалистов для повышения доступности и качества медицинских услуг на селе.

В рамках данных программ в Чувашии удалось привлечь 839 медработников, в том числе более 670 врачей. На 2023 год запланировано предоставление денежных выплат 82 медработникам, в том числе 52 врачам. На 1 декабря 69 медиков их уже получили. Готовятся документы на выплату еще 13 работникам. По предварительному прогнозу, все предусмотренные на эти цели средства будут освоены.

Программа «Земский учитель» моложе — она появилась в 2020 году, сказал министр образования Дмитрий Захаров. За прошедшее время в республике субсидии по этой программе получили 17 педагогов из Аликовского, Батыревского, Комсомольского, Марпосадского, Чебоксарского, Цивильского и ряда других округов. Все они продолжают работать в сельских школах. Минобразования составляет перечень вакансий, наиболее востребованных — учителя русского языка, математики, физики, истории. Ежегодно на портале принимаются заявки на участие в программе и получение единовременной компенсации в размере 1 млн рублей.

Конечно, при соблюдении определенных условий, главное из которых — согласие отработать на селе не менее пяти лет. В год поступает до 40 заявок, среднее число претендентов на одно место — до 11 человек.

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Продолжить работу по организации сборов для спортсменов Донбасса.

Об итогах тренировочных сборов для спортсменов Донецкой Народной Республики, которые проходили с 15 по 29 ноября в рамках федерального проекта «Дети — наше будущее». «Дети Донбасса», доложила и.о. министра физической культуры и спорта Татьяна Рябинина. Всего в текущем году республика приняла 150 спортсменов и тренеров по вольной борьбе, самбо, боксу, волейболу, баскетболу и настольному теннису. Основной базой стала республиканская спортшкола олимпийского резерва им. В. Ярды.

Глава республики выразил благодарность тренерскому сообществу Чувашии за участие в сборах. Важно также, что ребята с Донбасса имели возможность погрузиться в нашу национальную идентичность, сказал он. Это помогает новым регионам максимально быстро интегрироваться в российскую действительность.