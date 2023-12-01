Сотрудник Президентского перинатального центра признана лучшим лаборантом в стране

Лидеры в профессии

Сотрудник Президентского перинатального центра Чувашии Светлана Павлова признана лучшим лаборантом в стране по итогам Всероссийского конкурса врачей и специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

На конкурс было заявлено 3 тысячи претендентов из 72 регионов страны. Они проходили трехэтапный отбор: внутри медицинских организаций, на этапе региона и на федеральном уровне. Победителей чествовали на Международной выставке-форуме «Россия» в рамках конгресса «Национальное здравоохранение-2023». Заслуженные награды вручал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. «Все те, кто сегодня стали номинантами — это люди, имеющие высокий профессионализм и мастерство, обладающие навыками наставника, они передают свои знания молодым специалистам и умеют быстро развиваться и адаптироваться к сегодняшней ситуации. Это то, что просто необходимо нашей системе здравоохранения», — отметил министр.

В списке лидеров есть и другие специалисты из Чувашии. Третьего места удостоена врач-дерматовенеролог Республиканского кожно-венерологического диспансера Гелия Гималиева в номинации «Лучший инфекционист». А в числе лучших офтальмологов — врач Центральной районной больницы Алатырского округа Наталья Кононцева (тоже третье место). «Наша республика может гордиться талантливыми и высококвалифицированными специалистами», — отметил вице-премьер — министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов и поблагодарил их за трудолюбие и профессионализм.