Уступил только Сергею Устюгову

В минувшие выходные лыжникам из Чувашии представился отличный шанс побороться на трассе за награды открытых всероссийских соревнований «Кубок Урала — 2023» с одним из триумфаторов олимпийской эстафеты в Пекине, двукратным чемпионом мира Сергеем Устюговым. Соревнования проходили в городе Новоуральске.

На дистанции 10 км свободным стилем отличился воспитанник отделения лыжных гонок спортшколы олимпийского резерва №?2 Андрей Григорьев, показав второй результат. Перспективный спортсмен лишь немного уступил Сергею Устюгову из Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили в Минспорта Чувашии. Еще один наш лыжник, Александр Никоноров, остановился в шаге от пьедестала, заняв четвертое место.

Кстати

После успешных сражений с лыжниками из Чувашии Сергей Устюгов планирует приехать на третий этап Кубка России по лыжным гонкам, который пройдет с 10 по 13 декабря в Чусовом. О возвращении одного из лидеров национальной команды на самые статусные российские соревнования сообщил старший тренер сборной России Егор Сорин телеканалу «Матч ТВ».