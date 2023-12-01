В десять лет — первые медали

Юные спортсмены из Чувашии в условиях серьезной конкуренции продемонстрировали хорошие результаты на всероссийских соревнованиях «Кубок Содружества» по муай-тай (тайскому боксу), которые прошли в Нижегородской области.

За награды в состязаниях боролись более 800 спортсменов из 48 регионов нашей страны в различных возрастных и весовых категориях, сообщил в своем телеграм-канале министр спорта Чувашии Василий Петров. По итогам бескомпромиссных баталий на ринге в активе юных спортсменов из Чувашии оказались две медали, обе — в возрастной категории 10-11 лет. Золотую награду в весе до 44 кг завоевал Ярослав Александров, а «серебро» в весовой категории до 30 кг на счету Доминика Григорьева.