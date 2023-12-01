Уверенный взлет уроженца Чебоксар

Пока львиная доля теннисистов-профессионалов гуляет в отпуске или готовится к следующему сезону, 21-летний Марат Шарипов, имеющий тесную связь с нашей республикой, продолжает радовать своими результатами на турнирах в египетском Шарм-эль-Шейхе.

На минувшей неделе уроженец Чебоксар начал поход за очередным титулом на фьючерсах (цикл международных турниров для начинающих или возобновляющих карьеру теннисистов. — Прим.ред.). В первом круге он сломил сопротивление соотечественника Артура Кукасяна (7:6, 6:2),во втором — не без труда одолел Александра Бинду, представляющего Италию (6:1, 7:6). В четвертьфинале Марат Шарипов на отказе прошел украинца Вадима Урсу (6:1, 4:1). Дальше в полуфинальном поединке он обыграл египтянина Амра Эльсаеда (6:1, 6:4), а в битве за титул в двух сетах победил еще одного соотечественника Евгения Филиппова (6:4, 6:4).

Стоит отметить, что по итогам результатов в 2023 году Марат Шарипов в рейтинге ATP (Ассоциации теннисистов-профессионалов. — Прим. ред.) сделал рывок в 372 позиции, поднявшись с 785-го на 413-е место.