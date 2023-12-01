Как «ворошиловский стрелок» грабителей напугал

Отправился я как-то в Чебоксары, чтобы купить на рынке необходимые в хозяйстве вещи. Брожу по торговым рядам, вдруг кто-то сзади меня обнял. Повернулся — передо мной стоит мой однокурсник Ваня Щукин, которого я не видел без малого 20 лет. «Живу с супругой в деревне. Вырастили двух сыновей: один сейчас в Питере, другой — в Казани, а сам я — дедушка троих внуков, — сообщил о себе Иван. — Пока силы есть, держим корову, овец, птицу, работы в деревне много, без дела не сидим». А потом он поведал мне историю, которая приключилась с ним накануне.

«Вчера я приехал в город на юбилей одного давнего товарища, а после торжества отправился на ночлег к своему другу детства, — рассказал Иван. — На часах — половина десятого вечера. И вот иду я между домами, и сам не заметил, как передо мной появились трое молодых людей. Один постарше и ростом повыше, а двое вообще еще подростки.

— Папаша, дай закурить, — сказал тот, который повыше.

А я в ответ:

— Эх, молодые люди, я эту пакость никогда в руки не брал.

— Ну тогда деньги гони! — потребовал высокий парень. Он, видимо, был у них за главаря.

— Деньги гнать — это же не самогон, — как бы в шутку ответил я. — Мы и самогон гоним не для себя, а для угощения тех, кто нам помогает. Я же никогда у вас ни рубля взаймы не брал.

— Ты что дурачком прикидываешься? — повысив голос гаркнул «главарь».

И все трое направились ко мне. Видя такой оборот, я указательный палец правой руки в кармане куртки направил на них, будто целясь, и сказал: «Если еще шаг сделаете, не обижайтесь — сразу стреляю. Только скажите, куда мне целиться — выше или ниже пояса. У меня для вас на каждого по два патрона имеются. Я таких баламутов повидал немало, работая 15 лет в органах милиции». Хотя сам ни одного дня не носил милицейскую форму, а всю жизнь трудился инженером в своем родном колхозе.

Ребята уставились на мой карман куртки, застыли и смолкли. А я, стараясь держать себя геройски, добавил: «Что языки проглотили? Фильм «Ворошиловский стрелок» видели? А если не видели, то я вам сейчас покажу», — и медленно начал поднимать руку в кармане. И тут вся троица бросилась наутек. А я стою и никак не могу успокоиться — ноги дрожат, сердце стучит так, будто хочет из груди вырваться. Вдобавок еще указательный палец в кармане не сгибается, будто парализовало его. Немного постоял, пришел в себя и, наконец, рассмеялся.

Дошел до своего друга, долго с ним беседовали, вспоминая совместно прожитые годы. А когда я рассказал про свой указательный палец и хулиганов, товарищ мой тоже долго смеялся».

Петр Воробьев, Моргаушский округ