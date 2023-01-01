ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии:

«1 декабря пройдет День Чувашской Республики в рамках Международной выставки-форума «Россия». Представим потенциал республики в самых различных направлениях, расскажем, чем гордимся, чего достигли, как планируем далее развивать родную Чувашию. Каждый гость Дня Чувашии может стать участником акции «Мы — вместе», понаблюдать за чувашским национальным обрядом бракосочетания. Планируется также презентация продукции сельхозпроизводителей, народных художественных промыслов, проведение мастер-классов по приготовлению национальных блюд. Вместе с Комитетом Госдумы России по туризму и развитию туристической инфраструктуры обсудим развитие автотуризма в стране. Чувашская Республика и регионы Поволжья могут стать участниками соответствующего пилотного проекта».