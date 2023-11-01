Около 5 тысяч сертификатов на материнский капитал выдано с начала года в Чувашии

Как сообщают в пресс-службе республиканского Отделения СФР, более половины (57 проц.) обладателей сертификата направили «мамины деньги» на улучшение жилищных условий, 28 проц. — подали заявления на получение ежемесячных выплат. Всего же, начиная с 2007 года, маткапитал в республике получили более 121 тысячи семей, общая сумма выплат превысила 40 миллиардов рублей.