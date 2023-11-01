Производство и потребление самогона в России падает

Об этом рассказал в интервью «Российской газете» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец.

Данное утверждение основано на итогах мониторинга качества жизни в крупных городах. В лидерах рейтинга по этому показателю Москва, Грозный, Санкт-Петербург, Тюмень, Севастополь, Сочи, Екатеринбург, Сургут, Казань (Чебоксары в списке не упомянуты). Качество жизни оценивается в том числе и по распространенности деструктивного поведения населения. Среди критериев оценки есть и пункт о том, распространено ли в городе самогоноварение. Чем чаще люди отвечают, что в их городе широко распространено изготовление самодельного алкоголя, тем больше его нелегальный оборот со всеми вытекающими социальными последствиями. Но производя и потребляя самодельный алкоголь, люди пытаются сэкономить, и именно поэтому развитие самогоноварения — это показатель экономического неустройства, поясняет эксперт. И добавляет, что в этом году производство и потребление самодельного алкоголя в стране упало, что еще раз говорит о том, что страна экономически чувствует себя лучше.