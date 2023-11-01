За минувшие девять месяцев бизнес Чувашии привлек 6,3 миллиарда рублей кредитов

Это на 45 проц. выше аналогичного показателя прошлого года. Поддержку республиканского Гарантийного фонда Чувашии получили 258 предпринимателей на общую сумму 1,1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». По данным Минэкономразвития России, большинство регионов показывает положительную динамику по ее приросту. Лидерами, отмечают в министерстве, стали Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, республики Карелия и Калмыкия. Хорошую динамику показывает и Чувашия.