В Чувашии актуализировали прогноз социально-экономического развития республики до 2035 года

В Чувашии актуализировали прогноз долгосрочного социально-экономического развития республики до 2035 года в новой редакции. Документ рассмотрен на заседании Кабинета министров.

Как доложил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, этот документ разработан исходя из уточненных показателей прогноза на среднесрочную перспективу, целей, задач и приоритетных направлений регионального развития, трендов развития экономики. В долгосрочной перспективе траектория социально-экономического развития Чувашии в значительной степени будет определяться результативностью реализации мер структурной перестройки экономики в рамках решения приоритетных задач, поставленных Президентом России. Это, в частности, расширение внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных государств, укрепление технологического суверенитета, опережающее развитие инфраструктуры.

По прогнозу, валовой региональный продукт в 2023 году составит 105,1 проц. к уровню предыдущего года, в 2025 году — 102,8 проц., в 2030 году — 102,5 и в 2035-м — 102,6 проц. Драйверами экономического роста в отраслевом разрезе выступят обрабатывающие производства, сельское хозяйство, строительство и транспорт, сфера информационных технологий, отрасли социальной сферы. Инфляция в 2025 году прогнозируется 4,1 проц., в 2030 году — 4,3, в 2035 году — 4,1 проц. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума сократится с 14,8 проц. в 2022 году до 7,5 проц. в 2035 году, сообщает пресс-служба министерства.