На платформе Учи.ру пройдет Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет»

С компьютером и смартфонами нынче хорошо знакомы даже первоклассники. Поэтому очень важно научить ребенка безопасному поведению в глобальной сети. Эти цели преследует Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет».

Как сообщают в Минцифры Чувашии, олимпиада для учеников 1-9 классов пройдет на образовательной платформе Учи.ру с 28 ноября по 25 декабря. Интерактивные задания помогут ребятам разобраться, как действовать в ситуациях, с которыми они могут столкнуться в интернете: как, например, завести страницу в новой соцсети, распознать спам, что делать с вредоносными ссылками и т.д. Проводится олимпиада в целях реализации нацпроекта «Цифровая экономика» при поддержке Минцифры России.