Чебоксарские гинекологи внедрили новый метод лечения пролапса

В Чебоксарах врачи-гинекологи Городской клинической больницы № 1 внедрили новый метод оперативного лечения. Первые пациенты уже выписаны домой.

«Новую технологию отличает длительный стойкий эффект, малая травматичность и относительно быстрая реабилитация после операции», — рассказал врач-акушер-гинеколог Борис Захаров, прошедший стажировку в клинике высоких технологий имени Н.И. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета.

Причиной деликатной проблемы — опущения и выпадения органов малого таза (пролапса) могут быть возрастные изменения, травмы при родах, физические нагрузки. Все это приводит к ослаблению связок и мышц тазового дна. Заболевание значительно снижает качество жизни женщин. Как сообщают в Минздраве Чувашии, в основе нового метода — расширенной субфасциальной кольпоперинеопластики — реконструкция тазового дна собственными тканями. Для этого берется не только слизистая, но и фасции. Эта соединительная ткань плотная, что делает новую технологию более эффективной.

В ближайшее время врачи планируют внедрить методы оперативного лечения пролапса с использованием кровоснабжаемого лоскута, а также синтетических эндопротезов.