Республика удивит и угостит

Что готовит Чувашия в свой день на ВДНХ и чем порадует посетителей Минздрав?

Ровно неделя остается до 1 декабря, когда на международной выставке «Россия» состоится День Чувашской Республики. Регион предстанет во всей своей красе, в том числе покажет свои самые перспективные туристические, природоохранные и культурные проекты.

Могучий дуб, автотуризм и угощения

Среди самых значимых событий, в которых примет участие и Глава Чувашии Олег Николаев, — вручение награды «Российское дерево года 2023». Такой титул, напомним, заслужил 372-летний дуб, что растет на территории Моргаушского муниципального округа. Этот знак отличия для республики — своего рода символ работы всего региона по защите лесов и экологической среды в целом. Ну а сам старейшина чувашских дубрав — привлекательный объект для посещения туристов.

Наша республика как никогда озабочена тем, чтобы в ее края приезжало как можно больше гостей. Подробнее об этом расскажут в День Чувашии во время презентации Стратегии развития туризма региона до 2025 года. Планируется также подписание соглашения о сотрудничестве по реализации проекта «Великий Волжский тракт», где главное внимание будет уделено улучшению инфраструктуры автотуризма.

Также 1 декабря посетители 75-го павильона на ВДНХ смогут поучаствовать в мастер-классах по приготовлению чувашских национальных блюд, попробовать наши традиционные кушанья, над созданием которых намерена потрудиться целая команда шеф-поваров и кондитеров Чувашии.

А самым ярким и красивым событием Дня Чувашии на ВДНХ, как уже рассказывала «СЧ», станет настоящая свадьба. Приглашенная на торжество публика сможет наглядно познакомиться с традициями чувашского народа.

Ну а пока идет подготовка к 1 декабря, выставка продолжает работать, привлекая посетителей разными активностями. На площадке Чувашии сейчас презентуют туризм и инвестиционную привлекательность региона. А на следующей неделе 28 ноября здесь стартует марафон здоровья: о своем потенциале расскажет отрасль здравоохранения республики.

От пластики бровей до путевок в санаторий

О том, какую программу подготовили наши медучреждения, рассказали «СЧ» в Минздраве Чувашии. Откроет экспозицию Республиканская офтальмологическая клиническая больница, которая представит передовые технологии диагностики заболеваний глаз у детей. Юные гости смогут пройти бесплатное обследование, поучаствовать в «Зарядке для глаз», а также попробуют себя в роли врача-окулиста. А среди взрослых посетителей нашего стенда 30 ноября и 2 декабря разыграют сертификаты на лазерную коррекцию зрения и блефаропластику (коррекцию век).

С 5 декабря на вахту заступит Республиканская стоматологическая больница. Гостям выставки покажут, как работает сканер, который может воспроизводить трехмерное изображение зубов, или ЗД-принтер, что изготавливает высокопрочные зубные протезы. И здесь будет разыгран сертификат на 60 тысяч рублей: обладатель приза сможет потратить средства на лечение зубов, протезирование, ортодонтию и даже на транспортные расходы.

12 декабря эстафетную палочку на ВДНХ примет Институт усовершенствования врачей Минздрава Чувашии и санаторий «Надежда». Участники интерактивов получат памятные сувениры и подарки. А 12 и 16 декабря среди гостей выставки разыграют 10 путевок выходного дня в санаторий «Надежда».