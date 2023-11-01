У Главы Чувашии появился моментальный доступ к аналитике по проводимым в регионе интернет-исследованиям

Автор: Людмила ГригорьеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Это стало возможно благодаря дашборду, который разработали специалисты ЦУР, Минцифры Чувашии и АНО «Центр цифровой трансформации Чувашской Республики».

«Дашборд упрощает работу с большими массивами данных и анализ информации, позволяет формировать отчеты в виде графиков и диаграмм по выбранным метрикам и показателям, — говорит руководитель Минцифры Чувашии Михаил Степанов. — Все это помогает оптимизировать процессы учета и интерпретации социологических исследований для применения в госуправлении и принятия управленческих решений».

По словам руководителя ЦУР Чувашии Татьяны Немцевой, база данных дашборда будет постоянно пополняться. Уже сейчас там есть сведения об информированности населения по реализации госпрограмм, о социальных ожиданиях жителей и другие данные.

Опубликовано: 22 ноября 2023 г.


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