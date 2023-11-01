Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Чувашии Олег Николаев обсудили проекты развития региона

Председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках рабочей поездки в Чувашскую Республику встретился с главой региона Олегом Николаевым и обсудил ключевые вопросы взаимодействия банка и правительства республики в рамках ранее подписанного двустороннего соглашения о сотрудничестве.

«ПСБ последовательно расширяет банковскую деятельность в Чувашии, в тесном взаимодействии с правительством республики реализуя проекты социально-экономического развития региона. В их числе – поддержка промышленности, льготное кредитование малого и среднего бизнеса, программы доступной ипотеки и потребительского кредитования для населения, расширение современной финансовой инфраструктуры. Комплексный подход к развитию экономики способствует повышению инвестиционной привлекательности Чувашии, росту деловой активности и уровня жизни в республике», — отметил Петр Фрадков. «Чувашскую Республику и Промсвязьбанк связывает проверенное временем конструктивное сотрудничество по многим направлениям деятельности. Реализуемые банком проекты заслуживают самого внимательного рассмотрения. В частности, интерес сейчас представляет программа по обеспечению жильем сотрудников оборонных предприятий. Уже сегодня наши предприятия испытывают потребность в тысячах рабочих, инженерных кадров. Рассчитываем, что по итогам совместного обсуждения мы сможем в дальнейшем выйти на конкретные параметры взаимодействия в этой области», — подчеркнул Олег Николаев.

Также в ходе рабочего визита Петр Фрадков принял участие в заседании регионального отделения Союза машиностроителей России. «Чувашское отделение – одно из ведущих региональных объединений российских машиностроителей. Мы нацелены на развитие машиностроительного комплекса – а это в первую очередь требует инвестиций в человеческий капитал, в подготовку и поддержку квалифицированных кадров для оборонного комплекса и промышленности. ПСБ реализует целый ряд проектов, направленных на развитие инженерных кадров в стране и повышение престижа технических профессий», — отметил Петр Фрадков, который является заместителем председателя ООО «СоюзМаш России» и курирует Чувашское региональное отделение. В торжественной обстановке председатель ПСБ наградил призеров многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», которая проходит ежегодно среди учащихся 7-11 классов и является самой масштабной олимпиадой под эгидой Министерства образования и науки России.

ПСБ, уделяя большое внимание социальным и образовательным проектам, принимает участие в работе советов по молодежной политике, поддерживает инженерные олимпиады и конкурсы, тематические форумы-слеты и другие проекты, направленные на работу с молодым поколением.