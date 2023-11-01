Госсовет принял новый бюджет Чувашии в первом чтении

Автор: Альберт ИльинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Очередная, 22-я, сессия Госсовета Чувашии открылась речью спикера парламента Леонида Черкесова. Он рассказал об успешном «тест-драйве» формата «расширенного правительства» в регионе. Еще три года назад с этой инициативой выступил Глава Чувашии Олег Николаев , и в итоге в 2023 году в создании самого важного регионального закона — о бюджете — принимали участие и народные избранники. Причем это был кропотливый труд депутатов, а вовсе не ставшие привычными лозунги «А давайте туда направим, там нуждаются». Парламентарии работали и в свои летние каникулы, занимаясь разработкой предложений в бюджет, отстаивая их в комитетах и согласовывая в профильных министерствах. «В результате такой многогранной, открытой работы сформирован прозрачный, социально ориентированный бюджет» — отметил председатель Госсовета .

Об основных параметрах республиканского бюджета около полутора часов рассказывал депутатам вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков.
Бюджет, отметим, порадовал двумя заметными «позитивами» — значительно выросла его доходная часть, это почти 90 миллиардов рублей. Изначально планировалось на 9 миллиардов меньше. И что особенно радует, выросли и собственные доходы республики, по прогнозу рост составит 24%, в рублях это внушительный объем поступлений в 52 с половиной миллиарда.

Отсюда вытекает и третий «позитив» главного финансового документа региона – теперь можно значительно увеличить и расходы. По прогнозам они составят 91 миллиард. Как итог – дополнительную поддержку направят в социальную сферу, в образование, в медицину Чувашии, спорт и в культуру. Предусмотрены средства на обеспечение роста зарплаты работников бюджетной сферы — в целом, фонд оплаты труда бюджетников в 2024 году оценивается в 33,6 млрд. рублей, с ростом на 9,1% к уточненному фонду 2023 года. Ощутят финансовое плечо правительства Чувашии и муниципалитеты. Например, дорожный фонд в бюджете закладывается в размере более 7 миллиардов рублей – это капремонт дорог и строительство новых транспортных артерий. Так вот, около 40% этих сумм пойдут на дороги в муниципалитетах.

«Таких цифр никогда не было. Мы показываем пример всей стране, как в таких непростых условиях наращивать объемы производства, производительность труда», — констатировал по итогам слушаний председатель Комитета по финансовым рынкам Государственной Думы РФ Анатолий Аксаков.

Кстати, заметных прений по бюджету не было. С одной стороны, это первое чтение, и по регламенту обсуждались лишь основные параметры документа. Придет время второго чтения – реплик будет больше. Но уже сегодня риторика выступающих в целом была явно в поддержку согласованного и одобренного в Минфине России документа. Депутат Петр Краснов предложил было «изобразить напряженность» бюджета для федерального бюджета, чтобы «Москва финансирование не сократила». Но и Глава Чувашии Олег Николаев, и депутат Госдумы Анатолий Аксаков в своих выступлениях позже мягко и по-дружески рассказали, почему так лучше не делать. Гораздо оптимальнее показать федеральному центру готовность региона устойчиво расти и добиться увеличения поддержки, что, собственно, Чувашия успешно и делает.

«Я вышел на эту трибуну, чтобы сказать слова благодарности за большую и разнонаправленную работу при подготовке бюджета, — резюмировал Олег Николаев. — Особенно радует, что мы продолжаем решать вопросы, которые волнуют наших граждан. В целом , коллеги, у нас очень неплохо все получается. Давайте ровно таким образом продолжим двигаться. И может уже весной мы с вами порадуемся новым нашим возможностям…» .
Опубликовано: 21 ноября 2023 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.