Госсовет принял новый бюджет Чувашии в первом чтении

Очередная, 22-я, сессия Госсовета Чувашии открылась речью спикера парламента Леонида Черкесова. Он рассказал об успешном «тест-драйве» формата «расширенного правительства» в регионе. Еще три года назад с этой инициативой выступил Глава Чувашии Олег Николаев , и в итоге в 2023 году в создании самого важного регионального закона — о бюджете — принимали участие и народные избранники. Причем это был кропотливый труд депутатов, а вовсе не ставшие привычными лозунги «А давайте туда направим, там нуждаются». Парламентарии работали и в свои летние каникулы, занимаясь разработкой предложений в бюджет, отстаивая их в комитетах и согласовывая в профильных министерствах. «В результате такой многогранной, открытой работы сформирован прозрачный, социально ориентированный бюджет» — отметил председатель Госсовета .

Об основных параметрах республиканского бюджета около полутора часов рассказывал депутатам вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков.

Бюджет, отметим, порадовал двумя заметными «позитивами» — значительно выросла его доходная часть, это почти 90 миллиардов рублей. Изначально планировалось на 9 миллиардов меньше. И что особенно радует, выросли и собственные доходы республики, по прогнозу рост составит 24%, в рублях это внушительный объем поступлений в 52 с половиной миллиарда.

Отсюда вытекает и третий «позитив» главного финансового документа региона – теперь можно значительно увеличить и расходы. По прогнозам они составят 91 миллиард. Как итог – дополнительную поддержку направят в социальную сферу, в образование, в медицину Чувашии, спорт и в культуру. Предусмотрены средства на обеспечение роста зарплаты работников бюджетной сферы — в целом, фонд оплаты труда бюджетников в 2024 году оценивается в 33,6 млрд. рублей, с ростом на 9,1% к уточненному фонду 2023 года. Ощутят финансовое плечо правительства Чувашии и муниципалитеты. Например, дорожный фонд в бюджете закладывается в размере более 7 миллиардов рублей – это капремонт дорог и строительство новых транспортных артерий. Так вот, около 40% этих сумм пойдут на дороги в муниципалитетах.

«Таких цифр никогда не было. Мы показываем пример всей стране, как в таких непростых условиях наращивать объемы производства, производительность труда», — констатировал по итогам слушаний председатель Комитета по финансовым рынкам Государственной Думы РФ Анатолий Аксаков.

Кстати, заметных прений по бюджету не было. С одной стороны, это первое чтение, и по регламенту обсуждались лишь основные параметры документа. Придет время второго чтения – реплик будет больше. Но уже сегодня риторика выступающих в целом была явно в поддержку согласованного и одобренного в Минфине России документа. Депутат Петр Краснов предложил было «изобразить напряженность» бюджета для федерального бюджета, чтобы «Москва финансирование не сократила». Но и Глава Чувашии Олег Николаев, и депутат Госдумы Анатолий Аксаков в своих выступлениях позже мягко и по-дружески рассказали, почему так лучше не делать. Гораздо оптимальнее показать федеральному центру готовность региона устойчиво расти и добиться увеличения поддержки, что, собственно, Чувашия успешно и делает.