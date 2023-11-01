Чувашия заняла восьмое место в России по уровню достижений национальных проектов

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
В октябре после модернизации в рамках нацпроекта «Культура» в селе Комсомольское открылась красивая современная библиотека. Она стала 17-й по счету библиотекой, модернизированной с начала реализации национального проекта «Культура», и 7-й — в нынешнем году, сообщила министр культуры Чувашии Светлана Каликова. Фото cap.ru

Увидеть проблемы, найти эффективные решения

За минувший третий квартал этот показатель составил 99,81%, что выше, чем в среднем по стране. Эти данные озвучены на заседании Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности при Главе республики.
Динамика неплохая, отметил Олег Николаев, но важно не расслабляться и реализовать все необходимые мероприятия, эффективно используя бюджетные средства. «Необходимость распределять задачи, в течение года фиксировать контрольные точки и обеспечивать выполнение национальных проектов — все это постоянно находилось в центре внимания правительства региона. Как следствие, мы имели возможность своевременно выявлять отклонения, проблемы и находить эффективные решения», — подчеркнул Глава.
На заседании Совета сообщили, что региональный проектный офис провел оценку уровня достижения национальных проектов по методике, утвержденной Кабинетом Министров. По словам вице-премьера — министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрия Краснова, проекты с низкой оценкой эффективности отсутствуют. Наибольшее количество проектов — 28 — с высокой эффективностью (это 58,3% от их общего числа) и 20 региональных проектов — со средней эффективностью (41,7%). Были отмечены риски недостижения до конца года 8 показателей и 4 результатов по 6 региональным проектам, реализуемым в рамках нацпроектов «Здравоохранение», «Демография» и «Экология». Как сказал Олег Николаев, стоит задача до конца года ввести в эксплуатацию все объекты, и необходимо находить решения по каждому, где имеются проблемы.

Наша справка

В 2023 году на финансирование объектов строительства в рамках нацпроектов выделено более 5,1 миллиарда рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 2,7 миллиарда, республиканского — 2,3 миллиарда. На эти средства запланировано строительство либо реконструкция 93 объектов. По состоянию на 1 ноября освоено 3,1 миллиарда рублей (61,9% от годового лимита). Об этом сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.

Опубликовано: 21 ноября 2023 г.


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