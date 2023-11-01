В России в очередной раз прошла масштабная просветительская акция «Географический диктант»

В нашей республике ее центральной площадкой по традиции был выбран Чувашский госуниверситет имени И.Н. Ульянова.

Географический диктант проходит под эгидой общественной организации «Русское географическое общество». Свои знания в области географии проверил и Глава республики Олег Николаев, возглавляющий попечительский совет отделения Русского географического общества в Чувашии.

Руководитель региона подчеркнул, что число участников из года в год увеличивается. Также растет количество площадок, на которых пишут географический диктант: в 2022 году в Чувашии их было 39, а сейчас — 70. А по всей стране в день диктанта работало больше 10 тысяч площадок. Олег Николаев также отметил: «Президент России, председатель попечительского совета РГО Владимир Путин, инициировав проведение Географического диктанта и других аналогичных акций — недавно мы писали Этнографический диктант, а ранее проходил диктант Победы, — побуждает в нас интерес изучать с разных сторон себя, свою страну».

За 45 минут участникам диктанта надо было ответить на 40 вопросов. Кроме заданий, связанных со знанием географии нашей страны, в этом году были добавлены вопросы, приуроченные к Году педагога и наставника. Результаты диктанта можно узнать на официальном сайте акции с 12 декабря.