В России в очередной раз прошла масштабная просветительская акция «Географический диктант»

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В нашей республике ее центральной площадкой по традиции был выбран Чувашский госуниверситет имени И.Н. Ульянова.
Географический диктант проходит под эгидой общественной организации «Русское географическое общество». Свои знания в области географии проверил и Глава республики Олег Николаев, возглавляющий попечительский совет отделения Русского географического общества в Чувашии.
Руководитель региона подчеркнул, что число участников из года в год увеличивается. Также растет количество площадок, на которых пишут географический диктант: в 2022 году в Чувашии их было 39, а сейчас — 70. А по всей стране в день диктанта работало больше 10 тысяч площадок. Олег Николаев также отметил: «Президент России, председатель попечительского совета РГО Владимир Путин, инициировав проведение Географического диктанта и других аналогичных акций — недавно мы писали Этнографический диктант, а ранее проходил диктант Победы, — побуждает в нас интерес изучать с разных сторон себя, свою страну».
За 45 минут участникам диктанта надо было ответить на 40 вопросов. Кроме заданий, связанных со знанием географии нашей страны, в этом году были добавлены вопросы, приуроченные к Году педагога и наставника. Результаты диктанта можно узнать на официальном сайте акции с 12 декабря.

Опубликовано: 21 ноября 2023 г.


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