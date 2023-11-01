В Чебоксарах прошел Кубок России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

В минувшие выходные завершился Кубок России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходил в нашей республике на базе спортшколы «Спартак».

Всего в соревнованиях участвовали представители 17 регионов России, сообщил в своем телеграм-канале министр спорта Чувашии Василий Петров. По итогам Кубка России наши спортсмены завоевали 18 медалей — 11 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых наград. Первые места в одиночном разряде заняли Юрий Степанов, Илья Паргеев, Сергей Шатров, Татьяна Гуреева, Вита Вимба. В парном разряде не было равных Илье Паргееву и Алексею Ефимову, Антону Иванову и Татьяне Гуреевой. А в смешанных парах золотые награды на счету Татьяны Гуреевой и Павла Попова.