Полномочия главы администрации Новочебоксарска Дмитрия Пулатова досрочно прекращены

Не оправдал доверия — уволен

Как сообщает газета «Грани», контракт с Пулатовым расторгли и наложили взыскание в виде увольнения с муниципальной службы по утрате доверия. Такое решение Новочебоксарское городское Собрание депутатов приняло после того, как был представлен доклад о результатах проверки в отношении теперь уже бывшего градоначальника и учтены рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности.

Между тем Новочебоксарск, как и другие муниципалитеты, переходит на одноглавую систему. Врио главы города пока назначен Максим Семенов. Он будет руководить Новочебоксарском, до тех пор, пока Горсобрание не выберет нового главу из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. В ее состав вошли четыре местных депутата, еще четверых членов комиссии назначит Глава Чувашии.